Restaurant Atterdag lejer det gamle apotek

Grunden til glæden er, at værtsparret Keld og Birte Jensen fra Restaurant Atterdag på Danmmarks Borgcenter i Vordingborg har fundet et nyt sted at drive restaurant.

Reglerne siger, at der skal laves et handicaptoilet, når der ikke har været restaurant før.

Hun erkender, at det bliver et stort arbejde, men det er noget, hun glæder sig til.

De var vrede, for restauranten har et godt ry og gav overskud både til dem og til Borgcenteret. Men direktør Keld Møller Hansen mente, at det ville give et større overskud, hvis Museum Sydøstdanmark driver restauranten selv.