Reparation af Hårbølle Havn splittes op omkring sommerferien

Vordingborg - 10. marts 2021

Vordingborg Kommune er nu klar med en tidsplan for den omfattende reparation af Hårbølle Havn, som delte vandene sidste år, da Socialdemokraterne i kommunalbestyrelsen på et tidspunkt luftede tanken om at droppe arbejdet og i stedet lave havnen om til en jollehavn.

De lokale protester over denne plan fik dog politikerne på andre tanker, men det bliver først nu her i foråret, at arbejdet går i gang. Til gengæld venter kommunen umiddelbart ikke, at arbejdet får betydning for den kommende sejlersæson, fortæller fagchef Bjørn Buch fra Vordingborg Komune, som på det seneste plan- og teknikudvalgsmøde orienterede om tidsplanen.

- Vi kommer til at tage det lidt ad gangen, siger han.

I første omgang står renoveringen af cementkajen, der skal repareres og forstærkes med ny spuns. Denne del af arbejdet ventes igangsat indenfor halvanden til to måneder.

- Det kommer til at tage 8-10 uger at gennemføre, så det skulle være slut lige op til sejlersæsonen eller et stykke inde i den, siger han.

Derefter ligger arbejdet stille, men forude venter så reparation af mollen og bådebroen. Denne del har ramt en forsinkelse i og med, at Kystdirektoratet har gjort opmærksom på, at arbejdet vil kræve en tilladelse fra direktoratet.

Overordnet set vil hverken den ene eller den anden del af arbejdet dog forhindre gæstesejlerne i at bruge havnen.

- Der kan stadig komme sejlere ind. Noget af kajstrækningen kan ikke bruges lige nu, men det satser vi på er færdigt primo juni, siger Bjørn Buch om første del af renoveringen.

Hvad angår mole og bådebro er begge dele godt bruges, omend der er behov for nogle »nødtørftige« reparationer, inden den rigtige arbejde går i gang.

- Vi laver nogle ekstra pladser til både, og vi undgår ikke, at der vil være noget larm på havnen, mens arbejdet står på - men vi vil med glæde tage imod gæstesejlerne, siger Bjørn Buch.