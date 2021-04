Besøger du Rema 1000 i Præstø i morgen, torsdag den 15. april, lover ny købmand Stine Øster gode tilbud. Og så vil der komme et særligt fokus på blomster i løbet af foråret. Foto: Cathrine Hasager

Send til din ven. X Artiklen: Rema 1000 i Præstø får ny købmand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rema 1000 i Præstø får ny købmand

Vordingborg - 14. april 2021 kl. 07:59 Af Cathrine Hasager Kontakt redaktionen

Der kommer en ny købmand til byen. Og hun er allerede godt kendt i lokalområdet. Stine Øster, som er souschef i Rema 1000 i Præstø til og med i dag, er nemlig blevet forfremmet. Hun bliver dermed købmand fra i morgen af, torsdag den 14. april. Og det er noget, hun ser frem til.

- Jeg har ikke lagt skjul på, at jeg gerne ville være købmand, siger Øster, som har været souschef i butikken i to år. Hun begyndte hos Rema 1000 for tre år siden som assistent efter at have lukket sin garnbutik i byen. Hun tog jobbet med et ønske om ikke at få for meget ansvar. Men realiteten viste sig at blive en helt anden. Efter blot et år blev Stine Øster souschef, og nu ser hun frem til endnu en forfremmelse.

- Jeg ville rigtig gerne være købmand i lige den her butik, da jeg bor lige ved siden af. Jeg troede faktisk ikke, at det kunne lade sig gøre, så jeg havde sat næsen op efter en anden butik. Men så blev det heldigvis alligevel en mulighed, fortæller hun og tilføjer, at hun har første dag på sit drømmejob i morgen.

Billige blomster At være i butik er ikke nyt for Stine Øster. Hun har tidligere arbejdet i Kvickly og SuperBrugsen i 14 år. Men nu er favoritbutikken Rema 1000, hvor hun håber at tilbringe de næste mange år som købmand.

- Jeg kender allerede alle medarbejderne, så det er virkelig skønt. Det er jo det bedste, der kunne ske, siger hun. Dagligdagen bliver som sådan ikke anderledes for hverken medarbejdere eller besøgende, når Stine Øster tiltræder sin nye post. Men Øster har et særligt fokus i butikken, og det er blomsterne.

- Jeg tror, at mange folk i byen ikke skal ud at rejse i år, og derfor skal der hygges lidt mere om hjemmet, fortæller hun. Derfor skal udendørsområdet ude foran butikken også fyldes op med blomster, som hun mener, at især de ældre i Præstø giver den fuld gas med i år. Og de skal have gode priser, lover Stine Øster.

Morgenbrød til en krone I morgen, når Stine Øster har sin første dag i rollen som købmand, kommer der en række tilbud, blandt andet morgenbrød til en krone. Måske kommer der også lidt kagemand og kaffe hen over dagen, lokker Øster. Selvom det er første gang, at hun træder i rollen som købmand, mener hun, at hun sagens kan sove med selvtillid og ro i maven i nat.

- Kasper Nielsen, den tidligere købmand, har oplært mig godt, så jeg er ikke nervøs for at gå i hans fodspor, påpeger Øster. Hendes rolle som souschef vil stå ubemandet den kommende tid. Med sin ene datter nyansat som assistent og med en dygtig elev er hun sikker på, at hun har den rette opbakning og hjælp til at drive Rema 1000 i Præstø.