Der blev givet albue- og knytnævehilsener, hver gang et eksamensbevis blev overrakt. Coronaårgangene vil blive husket for lidt af hvert.

Rektor til coronaårgang: Godt gået - og godt holdt ud

Vordingborg - 25. juni 2021 kl. 18:37 Af Nina Lise Kontakt redaktionen

Stående klapsalver og »When The Saints Go Marching In« akkompagnerede de lange rækker af storsmilende studenter, da de fredag entrerede hallen på Vordingborg Gymnasium & HF. Flere års slid kulminerede for en coranaårgang, der uanset farven på huen alle har det til fælles, at intet blev som forventet.

- Så er vi nået hertil. Efter et forløb, ingen kunne have forudset, da I startede på skolen for to eller tre år siden. Stort tillykke med eksamen og med huen. Godt gået - og godt holdt ud, lød det fra rektor Jakob Stubgaard.

Halvandet år med corona har betydet fag, der har været vanskelige at gennemføre på grund af onlineundervisning og - da eleverne vendte tilbage til skolen - restriktioner. Det er ikke nemt at lave samspil i musik eller kemiforsøg, når man sidder derhjemme. Men det har heller ikke været nemt at dyrke fællesskabet og alt det sjove.

- Man lærer noget af at deltage i teatermusical, af at møde mennesker i andre lande og ved at arrangere begivenheder og arrangementer sammen med andre. Alt det har vi savnet, fordi I har siddet så meget hver for sig eller har været underlagt restriktioner, lød det fra Jakob Stubgaard.

Årets elevtale blev holdt af Hannah Elisabeth Due fra 3.X, der var beæret over at få lov til at tale på årgangens vegne. Hun måtte lidt pinligt indrømme, at hun havde skrevet talen, allerede inden hun blev spurgt. Hun skyndte sig dog tilføje, at det var under nedlukningen, hvor der alligevel ikke var andet at lave.

- Verden ligger for vores fødder. Det er sidste chance for bare at nyde det uden forpligtigelser og lave alting eller bare lave ingenting. Det er en chance for at gribe chancen, så gør lige hvad I har lyst til, grib chancen og giv den hele armen, lød opfordringen fra Hannah Elisabeth Due.