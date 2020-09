Albert Kestrup tager sig en slurk vand under arbejdet med at indrette lejr. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Rekrut: Jeg vejede 130 kilo - nu er jeg nede på 118

Sveden glinser i rekrut Martin Bach Rasmussens sortslørede ansigt, mens han svinger hakkejernet. Skyttehullet, som hans gruppe er ved at grave i øvelsesterrænet på Kulsbjerg, skal nå højeste mand til brystet, og den højeste er Kestrup, som er to meter.

Men Martin Bach Hansens piber ikke. Han har bøfferne i orden til at få løsnet jorden i skoven.

Alle har meldt sig frivilligt under fanerne, sådan har tendensen været i flere år. Men det er ikke ensbetydende med, at nutidens værnepligtige, der må formodes at være ekstra motiverede, uden besvær kan honorere Forsvarets fysiske krav.