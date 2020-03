Nils Natorp roser de mange besøgende ved Møns Klint for at være ansvarlige. Foto: Lene C. Egeberg

Rekordstort rykind ved Møns Klint i weekenden

Geocenteret har i samarbejde med Naturstyrelsen ensrettet trafikken op og ned af trapperne til havet neden for klinten for at undgå smittespredning. Nils Natorp har bemærket, at selvom der var så mange mennesker i weekenden, var de rigtig gode til at tage hensyn til hinanden.