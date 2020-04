Rektor Jakob Stubgaard fra Vordingborg Gymnasium & HF glæder sig til, at man for første gang i gymnasiets historie kan starte hele otte klasser op på grund af den overraskende store søgning. Foto: Lars Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Rekordoptag fører til ekstra gymnasieklasse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rekordoptag fører til ekstra gymnasieklasse

Vordingborg - 30. april 2020 kl. 05:36 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Torsdag modtager rekordmange unge besked i deres e-boks om, at der er reserveret en plads til dem på Vordingborg Gymnasium & HF.

Ansøgertallet til gymnasiet er steget fra 186 sidste år til 219 i år. Ansøgertallet til HF er steget fra 43 til 59, og på HF plejer der desuden at komme flere ansøgere i løbet af foråret og sommeren.

Den exceptionelt store søgning til gymnasiet betyder, at man nu for første gang i gymnasiets historie kan starte op med otte gymnasieklasser i stedet for de sædvanlige syv klasser.

Har stor betydning

- Vi er meget glade for den store interesse for skolen og for, at så mange vil være en del af vores stærke fællesskab. Vi ser det som en anerkendelse af, at vi leverer en uddannelse af høj kvalitet i en ramme, hvor man udvikles, dannes og har det sjovt. Vi tager det som et udtryk for, at de unge godt ved, at en gymnasial uddannelse er rigtig god at have i bagagen, uanset hvad man vælger at beskæftige sig med bagefter, udtaler rektor Jakob Stubgaard.

Ét af de centrale mål i Vordingborg Kommune er, at flere skal have en ungdomsuddannelse, herunder også gymnasiale uddannelser.

- Vi er meget glade for, at vi kan give vores væsentlige bidrag til at løfte den opgave. Uddannelse er godt for den enkelte unge. Det viser sig for eksempel ved, at kun 1,7 procent af elever med gymnasiet som højeste uddannelse er på offentlig forsørgelse. Det er lavest af alle grupper. Dertil kommer utallige undersøgelser, der påviser, at der er en sammenhæng mellem uddannelse og generel livskvalitet og indkomst med videre, forklarer rektoren.

Mange veje videre

Jakob Stubgaard fastslår, at det ikke kun er de videregående uddannelser, som gymnasiet leverer studerende til. En del gymnasieelever vælger nemlig at tage en erhvervsuddannelse efter endt eksamen.

- En undersøgelse fra AE-rådet i 2019 viser, at det kan være en god strategi at tage en gymnasial uddannelse først, hvis man senere ønsker en karriere på baggrund af en erhvervsuddannelse. Undersøgelsen viser eksempelvis, at det øger chancerne for at komme i arbejde, og det har også en positiv effekt på erhvervsindkomsten i en række brancher, forklarer Jakob Stubgaard.

- Uanset karrierevej, så ruster en gymnasial uddannelse hos os dig til at tage ansvar for dig eget liv, tilføjer rektoren.