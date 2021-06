Andy Skadegaard Christensen har taget stilling til organdonation efter en debat med sine klassekammerater. Han har derfor registreret sig som organdonor i appen Sundhedskortet. Foto: Cathrine Hasager

Rekordmange nye organdonorer

Vordingborg - 23. juni 2021 kl. 12:30 Af Cathrine Hasager Kontakt redaktionen

Sundhedskortet som app giver rekordmange nye tilmeldinger til organdonation. Det er nemlig væltet ind med nye tilmeldinger til organdonorregistret, siden at appen blev tilgængelig den 1. juni. Når man skal have registreret sit sundhedskort i appen, bliver man i den proces bliver spurgt, om man har husket at tage stilling til organdonation og derfra har registreret sit svar. Og det har åbenbart mindet mange om at tage stilling til, donationen af hele eller dele af sin krop, hvis den kan bruges, når man engang afgår ved døden. En opgørelse fra Center for Organdonation viser, at hele 26.629 personer har valgt at blive organdonor ud af 700.000 downloads, efter den første uge, hvor appen var tilgængelig. En af dem, der har taget stilling til organdonation, er Andy Skadegaard Christensen på 16 år. Han har efter en debat i sin klasse besluttet at donere dele af sin krop, hvis de kan bruges, når han en dag afgår ved døden.

- En af mine klassekammerater spurgte vores lærer ind til organdonation, og så blev de enige om, at vi skulle diskutere det i klassen, fortæller Andy Skadegaard Christensen. Efter en kort præsentation om organdonation fra sin lærer, besluttede han sig for at blive organdonor.

- Det er eksempelvis rigtig mange, der står på hjerteventeliste, som har hjertefejl, siger han og forklarer at hans lærer har fortalt klassen om forskellige type af organdonation og efterspørgsel på forskellige kropsdele. Derfor har han blandt andet lært om pacemaker og hjerteklapper. Efter debatten i klasselokalet tog Andy Skadegaard Christensen en samtale med sin mor, som støttede ham op i beslutningen om organdonation. Derefter fik han det registreret i Sundhedskort-appen.

- Jeg kan måske ikke blive en helt, mens jeg lever, men det kan jeg jo så, når jeg dør, siger han og forklarer, at han gerne vil hjælpe andre eller redde liv, når han alligevel ikke selv skal bruge sin krop.

Øjnene er noget særligt Selvom Andy Skadegaard Christensen har registreret sig som organdonor efter en åben diskussion i klassen, er det ikke alle hans klassekammerater, der deler samme holdning som Christensen selv.

- Der var nogle, der lige skulle tænke over det, og så var der en enkelt, der helt fra start afskrev det, fortæller han. At fravælge organdonation mener han, er helt i orden. Han synes nemlig, at det er op til den enkelte at beslutte, hvad der skal ske med kroppen, når man er afgået ved døden.

- Der er måske nogle religiøse mennesker, der synes, at de skal hele i jorden. Det er deres eget valg, og det er helt okay, ikke at ville være organdonor, siger han. Selvom Christensen selv er tilmeldt, er det ikke alle dele af sin krop, som han ønsker at donere.

- Mine øjne, mine lunger, min hud og mit hår skal ikke doneres, siger han og tilføjer, at det især er hans mor, som ønsker, at det forbliver en del af Andy Skadegaard Christensen, levende eller død.

- Min mor mener, at der ligger sjæl og liv i de kropsdele, og at de er for personlige til, at hun bryder sig om, at de bliver doneret, siger han. Det mener han også selv, er i orden.

- Hvis jeg skulle dø i en tidlig alder, tænker jeg også på dem, jeg efterlader. Og vil min mor ikke have, at jeg donorer nogle få dele af min krop, så respekterer jeg også det, siger han.