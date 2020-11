Se billedserie Travlhed i julemandens værksted. Nicklas Nielsen og Frederik Bache bygger Danmarks - formodentlig - største julestjerne, der skal lyse op ved Præstø Fjord. Den store stjerne kommer til at stå frit på et fundament på grunden mellem den gamle stationsbygning og Bilhuset Præstø, så man også kan se den fra Nysø-krogen. Foto: Kirstine Fryd, EUC Sjælland

Send til din ven. X Artiklen: Rekord: Her har de Danmarks største julestjerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rekord: Her har de Danmarks største julestjerne

Vordingborg - 09. november 2020 kl. 16:24 Af Nina Lise Kontakt redaktionen

Danmarks største julestjerne. Det er planen i Præstø, nu hvor coronaen har stukket en kæp i julen.

Julestjernen kommer til at måle syv meter fra spids til spids og bliver bygget af de to lærlinge Frederik Bache og Nicklas Nielsen fra EUC Sjælland. De er i lære hos henholdsvis Mester Madsen A/S i Bårse og Yndal Gruppen ved Køge.

- Der er ikke lavet nogle officielle rekordforsøg, så vi er first moovers. Stjernen kommer til at stå frit på et fundament på grunden mellem den gamle stationsbygning og Bilhuset Præstø, så man også kan se den, når man kommer kørende fra Nysø-krogen, fortæller Rasmus Evind, formand for Præstø Handels- og Erhvervsforening.

Han tilføjer, at julestjernen bliver tændt sammen med juletræet på Svend Gønges Torv 20. november.

Idéen til julestjernen kom fra formand Jakob Helles under morgenkaffen i Møns Bank initiativgruppe. Alle bakkede straks op, og tømrermester Anders Madsen og Rasmus Evind blev enige om det praktiske. Anders Madsen har gode relationer til EUC Sjælland i Næstved, hvor tømrerfaglærer Peter Holkjær sagde ja til opgaven.

- Det er et godt projekt. De unge lærlinge er forholdsvis nye i forløbet, så det er en opgave, der passer godt til dem. Det er en sjov opgave, og så er det noget, der skal bruges i virkeligheden, siger Anders Madsen.

- Og vi er klar til at tage imod udfordringen, hvis der er en anden købstad, der mener, at de har en julestjerne, der er større. Så bygger vi en ny til næste år, fortsætter han med et grin.