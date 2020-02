Se billedserie Havfrueprisen blev modtaget af House of Møns direktør, Simon Zachodnik (knælende forrest), og formand Elly Nielsen (med diplom) - godt bakket op af de frivillige, der havde taget bussen til Herning meget tidligt fredag morgen. Privatfoto

Rejsejournalister giver stor pris til Møn

Vordingborg - 21. februar 2020 kl. 14:26 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En busfuld glade frivillige fra turismebranchen på Møn tilbagelagde tidligt fredag morgen turen fra Møn til Herning, hvor House of Møn på vejen af hele øen modtog Havfrueprisen. Prisen uddeles af Danske Rejsejournalister, og kriteriet for at komme i betragtning er, at man som person/firma/organisation eller område skal have gjort noget særligt for indlandsturismen.

Overrækkelsen fandt sted ved et stort event for 300 branchefolk tidligt fredag, inden den store feriemesse »Ferie for alle« åbnede. Mønfolkene var blevet varslet på forhånd, og havde derfor sørget bustransport for et hold på 35 repræsentanter fra House of Møn, Turistforeningen, Handelsstandsforeningen, Vordingborg Kommune, Dark Sky og frivillige fra Turistinformationen og Møn Supporters.

Glæden var stor, og berettiget, i betragtning af, at Havfrueprisen tidligere er gået til store aktører som VisitAarhus, Fårup Sommerland og Korsbæk på Bakken.

- Så det er et fornemt selskab, Møn nu er blevet en del af, siger Simon Zachodnik fra House of Møn.

Det er da heller ikke rosende ord, der spares på i begrundelsen fra Danske Rejseturister:

»Med mere end 400 øer i Danmark skal man gøre sig særlig bemærket for at blive en kendt ø. Det har vores prismodtager gjort med en lang række tiltag initieret af en masse ildsjæle, lokale turismeaktører og foreninger, som medvirker til en positiv udvikling, genererer vækst og sikrer et levende lokalsamfund, hvor erhverv, handel, kultur, turisme, bosætning, fritid spiller fint sammen. Og det kan mærkes, når man kommer som gæst. Denne ø har gennem de senere år gjort sig bemærket med en lang række initiativer, som har fået både danske og udenlandske gæster til området. Nogle af de mange initiativer er House of Moen, den frivillig drevne turistinformation, Camøno vandreruten, Dark Sky og Møn UNESCO Biosfære udnævnelsen, sagde formand for Danske Rejsejournalister Anne-Vibeke Isaksen, da hun overrakte prisen.

- Det er et klap på skulderen til Møn og os alle sammen, at vores arbejde bliver bemærket. Det giver os energi til nye initiativer, og derigennem mulighed for endnu større opbakning til øens handel og turisme. Vi kan godt være stolte af, at kendskabet til os har bredt sig så meget, at Danske Rejsejournalister selv finder frem til os, fordi de har hørt om Møn og det store arbejde, der bliver udført her på øen, siger Simon Zachodnik.