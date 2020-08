Rejsegilde på nyt hotel i Klintholm Havn

Det skorter normalt ikke på tyske stemmer i Klintholm Havn henover sommeren og eftersommeren, men der var alligevel lidt ekstra at høre på, da der i går var rejsegilde på det nye hotel, som er ved at blive bygget til medarbejdere fra det tyske energifirma EnBW.

EnBW meldte sig på banen som interesseret i en base i Klintholm Havn, efter at svenske Vattenfall havde udvalgt havnen som servicehavn for Kriegers Flak, I EnBWs tilfælde er det den tyske havvindmøllepark EnBW Baltic II, der skal passes fra Klintholm Havn, og faktisk allerede bliver det, for selvom alle faciliteter i havnen endnu ikke står færdig, har man ifølge Kent Hougaard, direktør for EnBW Offshore Services Danmark, har man allerede foretaget skiftet fra Rostock, som har været den hidtidige base.