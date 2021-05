Se billedserie Line Engelhardt Kollerup, der ejer frisørsalonen Engelhardt i Stensved, har haft gavn af diverse hjælpepakker under nedlukningerne. Nu har hun sat sin skatterprocent ekstra højt, så der ikke kommer et skattesmæk. Foto: Cathrine Hasager

Regningen efter hjælpepakker på vej til virksomhederne

Vordingborg - 28. maj 2021 kl. 12:30 Af Cathrine hasager Kontakt redaktionen

Lønkompensation og diverse andre hjælpepakker, som virksomheder, der har været ramt af nedlukningerne, har kunnet få af staten, er ikke nødvendigvis penge direkte ned i lommen. Den økonomiske støtte som mange virksomheder, såsom restauranter, frisører og butikker, har fået af staten, er skattepligtig. Det fortæller Peter Hansen, medejer, direktør og revisor hos Øernes Revision i Vordingborg.

- Hvis en virksomhed ender ud med overskud, som de fleste gør, da det er gået fantastisk godt for de fleste danske virksomheder trods coronakrisen, så bliver overskuddet skattepligtigt, siger Peter Hansen. Han forklarer, at det kun er i et eventuelt overskud, at hjælpepakkerne udløser skat. For virksomheder, der enten går i nul eller har underskud i årsopgørelsen, udløser kompensationen ingen skat. Alle hjælpepakker, såsom lønkompensation og kompensation til faste udgifter, skal regnes med i virksomhedens skattepligtige indkomst i 2020 og 2021.

- Kompensationen har aldrig været tiltænkt som gratis penge. Men den har skulle hjælpe virksomheder fra at gå konkurs under nedlukningerne, siger Peter Hansen.

Line Engelhardt Kollerup

Høj skatteprocent Beskatning af hjælpepakkerne er svært at finde hoved og hale i. Det mener Line Engelhardt Kollerup, som ejer Salon Engelhardt i Stensved. Derfor har hun sat sin lid til sin revisor i Øernes Revision. Hun har under nedlukningerne modtaget blandt andet lønkompensation til sine tre medarbejdere, som har fået fuld løn under nedlukningerne.

- Det er fuldstændig uoverskueligt for mig at finde rundt i alt det her. Derfor har jeg brugt min revisor til at finde ud af det hele for mig, siger hun og fortæller, at regler og retningslinjer er blevet ændret løbende siden første nedlukning, og det derfor har været svært at holde overblik over situationen. Da Line Engelhardt Kollerup vil sikre sig ikke at ende ud i et skattesmæk ved årsopgørelsen, har hun hverken udskudt momsafregning, som ellers blev en mulighed grundet coronavirus og nedlukninger, og så har hun sørget for allerede nu at sætte sin skatteprocent højt.

- Jeg har sat skatteprocenten lidt ekstra højt i år for ikke at få en over nallerne til sidst. Så hellere få noget tilbage, hvis det ender med, at jeg har betalt for meget skat, siger hun. Derudover har Line Engelhardt Kollerup været bekymret for et skattesmæk, da hun under første nedlukning modtog kompensation for tre måneder, selvom nedlukningen kun varede i fem uger.

- Vi kunne ikke søge andet end tre måneder, da der ikke var nogen der vidste, hvor lang tid nedlukningen ville vare, siger hun og tilføjer:

- Derfor ved jeg jo godt, at jeg, som rigtig mange andre, faktisk har modtaget for meget kompensation, som skal betales tilbage.

Afventer udmelding Hvornår pengene skal betales tilbage, vides endnu ikke. Derfor har Line Engelhardt Kollerup stadig en stor sum penge på kontoen for den overskydende kompensation, som hun venter på, bliver tilbagekrævet.

- Fristen for årsopgørelsen er den 30. juni, men det vides ikke endnu, hvornår der eventuelt bliver opkrævet tilbagebetaling af kompensationen, siger Peter Hansen og tilføjer, at han regner med, at det først bliver engang efter sommerferien, at der er en regning på vej til virksomheder, der har fået hjælpepakker, og ender med overskud.