Regeringsforlig skader rådgivning til virksomheder

Væksthus Sjælland har 48 medarbejdere med base på Marienbergvej i Vordingborg. De tilbyder virksomhedssparring inden for en række specialiserede områder og fungerer som et rejsehold, der rykker ud, hvor virksomhederne er.

Det optimale ville ifølge Mads Kragh have været en filialstruktur mellem Vordingborg og Sorø, men han har ingen forventninger om, at parterne vil ændre forligsteksten. Nu skal man i stedet til at lave en aftalekonstruktion. Og man har travlt, for den nye struktur træder i kraft allerede 1. januar 2019.

- Vi skal i gang med at se på, hvilke kompetencer vi skal have, og hvordan vi kan handle mellem erhvervshusene. Men det er en knoldet model, når nu målet var at forenkle. Vi har fokus på virksomhederne og at kunne tilgodese deres behov. Med den nye konstruktion får virksomhederne et dårligere produkt. Det er ikke optimalt.