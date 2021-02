Den nye gasledning vil grave sig gennem Sydsjælland på sin vej til Lolland-Falster. Illustration: Energinet

Regeringen godkender gasledning tværs gennem Sydsjælland

Vordingborg - 01. februar 2021

En ny gasledning skal graves ned tværs gennem Vordingborg Kommune for at bringe naturgas ned til sukkerfabrikkerne på Lolland og Falster.

Det står klart, efter at regeringen mandag har godkendt planerne for en 115 kilometer lang gasledning, der skal gå fra Baltic Pipes kommende kompressorstation nord for Everdrup ved Tappernøje og bane sig vej ned gennem Sydsjælland og via Farø over til Falster.

Gasledningen vil sikre CO2-reduktioner, bedre vækstvilkår for erhvervslivet og fastholdelse af lokale arbejdspladser, lyder argumentet hos projektfolkene.

Gasledningen vil sikre fortsat beskæftigelse på Lolland-Falsters største arbejdsplads - Nordic Sugars fabrikker i Nykøbing F. og Nakskov - som har cirka 350 ansatte, og hvor cirka 750 lokale roedyrkere leverer sukkerroer. Derudover har flere andre virksomheder, som for eksempel producenter af morgenmadsprodukter, maling og asfalt tilkendegivet, at de agter at blive koblet på gasledningen.

- Dette er en meget stor investering, som er nødvendig for at hjælpe Lolland-Falster, siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S).

Han var mandag på besøg på Sukkerfabrikken i Nykøbing Falster for at underskrive den nye aftale.

- Det handler om at beskytte truede arbejdspladser og om at sikre grøn omstilling i alle dele af Danmark. Den nye gasledning vil allerede ved etableringen give store CO2-besparelser, og på sigt bliver det en helt CO2-neutral løsning, når vi får nok biogas, tilføjer ministeren.

- Hvis sukkerproduktionen i Danmark ikke får hjælp til at omstille sig, er vurderingen, at den ville flytte til et andet sted i verden. Det ville ikke være bedre for klimaet, og det ville være katastrofalt for Lolland-Falster, lyder det videre fra Dan Jørgensen.

I dag er Lolland-Falster sammen med Bornholm og Djursland de eneste større områder i Danmark, som endnu ikke har adgang til gas.

Anlægsomkostningerne ved gasledningen er 792 mio. kroner. Heraf finansierer gashandleren Andel 84 mio. kroner ved en kontrakt om at aftage gas fra nettet i en 15-årig periode - gassen skal leveres videre til Nordic Sugar. De resterende anlægsomkostninger tariffinansieres. Både Andel og biogasproducenten Nature Energy har booket kapacitet i gasledningen i en 15-årig periode.

- Det er meget glædeligt, at der nu er fundet en løsning, som sikrer en langsigtet bæredygtig omstilling af sukkerproduktionen i Danmark. Jeg er meget glad for, at regeringen har lyttet til os undervejs i denne proces. Det er et vigtigt skridt for vores fortsatte konkurrenceevne internationalt og bidrager samtidig til, at Danmark kan opretholde en mere end 150 år gammel tradition for sukkerproduktion på Lolland-Falster, siger Jesper Thomassen, der er Managing Director hos Nordic Sugar i Danmark.

Nordic Sugar er i dag den næststørste CO2-udleder i industrien i Danmark, og gasledningen vil årligt skære 51.000 tons CO2 alene af udledningen fra Nordic Sugar-fabrikkerne, når kul og olie erstattes. Det svarer til at fjerne 20.000 fossile biler fra vejene. Samtidig vil luftforureningen fra de to fabrikker blive mærkbart mindsket.