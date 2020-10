Redningshelikopter i aktion: Fisker kæntrede

En fisker væltede lørdag med sin jolle på Avnø Fjord nær Vordingborg, da han var ude og tilse sine ruser. En redningshelikopter blev derfor tilkaldt, og det lykkedes at få bjærget den nødstedte.

Ifølge vagtchefen ved Sydsjælland og Lolland Falster politi råbte den nødstedte på hjælp. Han var nemlig ikke i stand til at vende den kæntrede jolle og komme ind til land ved egen kraft.

Politiet modtog en alarm kort før klokken 15. Herfra tilkaldte man en redningshelikopter. Mens politi og ambulance ventede på, at den nåede frem roede en politimand i en kajak ud på fjorden for at berolige den nødstedte, der havde reddet sig op oven på den kæntrede jolle.

Redningshelikopteren fik en line i den nødstedte fisker og fik ham fløjet ind på land, hvor han blev tilset af ambulancereddere. Hans tilstand betegnes som stabil.

Det vides endnu ikke, hvorfor jollen kæntrede og sendte fiskeren en tur i det kolde vand.