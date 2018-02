Artiklen: Redningsaktion for at bevare sjældent Orkide-syn

Lørdag trak en gruppe naturelskere i arbejdstøjet for at redde en ret så unik naturperle midt i militærområdet på Kulsbjerg.

- Skråningen har været ved at gro til med pilebuske, og så kan der ikke komme nok lys ned til planterne, forklarer han og tilføjer, at det ville være forfærdeligt, hvis orkide-skråningen på Kulsbjerg skulle gå tabt.

- For 100 år siden stod de i alle danske enge, men sådan er det ikke mere. De er blevet et sjældent syn, forklarer han og tilføjer, at der dog er håb forude.

- Vi kan se, at de er begyndt at sprede sig til andre steder på øvelsesområdet, fortæller han.

- Det er fedt at se så mange møde op og tage del i det. Det er et tydeligt tegn på, hvor meget naturen her i området betyder for folk, forklarer Peter Hagdrup, skovfoged for forsvarets områder i Østdanmark.