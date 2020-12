Støberihallerne går ind i en helt ny epoke. Foto: Nina Lise

Realdania køber støberihaller for en krone

Vordingborg - 21. december 2020 kl. 13:57 Af Claus Vilhelmsen

De gamle støberihaller i hjertet af Præstø er blevet købt af Realdania, der vil renovere dem fra ende til anden.

Udbudsrunden sluttede i weekenden, og da Realdania som ventet er den eneste, der har mod på det store arbejde med hallerne, får Realdania opgaven.

Prisen for hallerne blev på en krone, men renoveringen ventes at komme til at koste ca. 19 mill. kroner.

Købet glæder både Realdania By og Bygs adm. direktør Peter Cederfeld og Vordingborg Kommunes borgmester Mikael Smed (S).

- Samlet udgør støberihallerne et sjældent fint og sammenhængende industrianlæg fra tiden, hvor industrialiseringen i Danmark for alvor tog fart. Engang var der over hele landet mange af sådanne industrianlæg, som lå centralt placeret i byernes midte. I dag er de fleste forsvundet eller ombygget til ukendelighed. Derfor glæder det os, at vi med købet af Støberihallerne i Præstø kan være med til at bevare og sikre en vigtig bygningstype, som i høj grad har været med til at bane vejen for det moderne danske samfund, siger direktør Peter Cederfeld.

Mikael Smed kalder restaureringen et gevaldigt løft for bygningerne, men også for hele byen.

- Planen er, at bygningerne skal rumme bibliotek, borgerservice, lokalhistorisk arkiv og foreninger med mulighed for udstillinger. Støberihallerne skal være et fællesskabets hus i Præstø med masser af aktivitet på alle tider af døgnet, siger Mikael Smed.

Han tilføjer, at lejekontrakten gælder fra 1. juli 2023, hvor såvel bibliotek, borgerservice som de andre funktioner kan indrettes.