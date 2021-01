Realdania giver støtte til daginstitutionen

En ny daginstitution får nu en økonomisk håndsrækning til at kunne blive endnu mere bæredygtig. Modelfoto:Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Vordingborg - 15. januar 2021 kl. 17:54 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Når den nye daginstitution i Præstø indvies, så bliver det ikke bare den nyeste, men også den mest klimavenlige og bæredygtige daginstitution i Vordingborg Kommune. Samtidig bliver det den første daginstitution i kommunen, som får en af de skrappeste miljøcertificeringer - Svanemærket.

Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse, efter at Realdania har valgt at støtte byggeriet af den nye daginstitution med 1,4 millioner kroner fra pulje til »klimamæssig bæredygtighed i kommunale byggeprojekter«.

Jordvarme, solceller og opførelse i byggematerialer, som giver et sundt indeklima for både børn og voksne, er blandt de mange tiltag, som skal sikre bæredygtighed og et markant mindre CO2 aftryk i forhold til traditionelt byggeri. Dertil kommer genindvinding og brug af regnvand og udendørs arealer, som vil blive anlagt, så det giver en stor mangfoldighed i vækster og planter og et rigt dyreliv. Arealerne skal også bruges til at lære børnene om naturen og om bæredygtighed.

- Det var helt naturligt, at vi fra planlægningens start besluttede, at den nye daginstitution skal være både klimavenlig og sund. Det er helt i tråd med vores vision om, at Vordingborg er en grøn kommune, som satser på bæredygtighed i alle beslutninger, forklarer borgmester Mikael Smed (S).

- Jeg har tidligere sagt, at vi vil sætte nye standarder for bæredygtigheden i kommunens fremtidige byggeprojekter. Det gør vi med det nye rådhus, og det gør vi også med den nye daginstitution i Præstø, tilføjer han.

Det er et tilsagn fra Realdania om støtte på op til 1,4 mio. kr., som muliggør at hæve ambitionsniveauet for den nye daginstitution. Støtten gives specifikt til at få analyseret og realiseret de tiltag, som kan mindske daginstitutionens CO2 aftryk og dermed øge den klimamæssige bæredygtighed.

- Det er jo fantastisk, at vi har en forening som Realdania, som på den måde går ind og bakker op bag miljø og klima til gavn for alle borgere, siger Mikael Smed.

Når lokalplanen på et tidspunkt er vedtaget, skal der indhentes tilbud og indgås kontrakter. Byggestart forventes at ske primo 2022, og børn og voksne vil så kunne flytte ind i den nye daginstitution i 2023.