Realdania giver million til det nye teaterhus

Drømmen om et nyt samlingspunkt for scenekunst og andre kulturelle aktiviteter er kommet et stort skridt tættere realiseringen.

Tirsdag offentliggjorde Realdania, at Pavillon K i Vordingborg er en af de kun 18 projekter, der er kommet gennem nåleøjet i projektet Underværker. I alt 12 millioner er fonden klar til at fordele ud rundt om i landet, og her har det lokale scenekunsthus fået tildelt en million kroner.

Det er egentlig først i morgen, 1. juli, at teaterfolkene officielt overtager alle lokalerne i den gamle skovpavillon i Kirkeskoven, men gennem de seneste par måneder har de allerede været godt i gang i den store sal, hvor flere teaterproduktioner allerede har haft gavn af de nye rammer.

Men der er brug for en renovering af huset, hvis de mange visioner for stedet skal kunne føres ud i livet. Det er både vægge, vinduer og tage, der trænger til en kærlig hånd.

- Oppe på førstesalen, hvor vi skal kontorer, er vinduerne i så dårlig stand, at man ikke skal røre ved dem, fordi de er i fare for at falde ud, forklarer Gitte Nielsen, projektleder på det nye scenekunst- og kulturhus.

- Pengene fra Realdania skal dels gå til, at vi kan passe godt på det her bevaringsværdige hus, og at vi kan komme til at arbejde i det og få nogle professionelle rammer, forklarer Maria Westh Hage, der er bestyrelsesmedlem for Pavillon K.

Hun forklarer, at der blandt andet skal investeres i mørklægningsgardiner og lydisoleringstæpper, så alle tre sale i det gamle medborgerhus kan bruges til at øve forestillinger i. Desuden er det besluttet, at billedskolen, der i flere år har haft til huse på Fuglebakken, skal rykke ind i huset.

- Der er mange, der allerede har booket sig ind i løbet af efteråret, og vi skal sørge for, at der kan være aktiviteter i gang i alle rummene på samme tid, forklarer Maria Westh Hage og tilføjer, at foruden at skulle være et arbejdende hus, så skal lokalerne også indrettes til at være et åbent hus, hvor publikummer og kulturaktører føler sig velkomne. Derfor skal foyeren shines op med ny maling og belysning, og sildebensparketgulvet skal behandles, så det kan holde for eftertiden.

Pavillon K mangler endnu at finde de sidste 600.000 kroner af det samlede projekt på 2,8 millioner, men teaterfolkene er fortrøstningsfulde i forhold til at få den sidste finansiering på plads.

- Pengene fra Realdania gør en kæmpe forskel. Der er ikke penge til løn med i det beløb, men det giver os alligevel alle et energiboost, at vi begynder at kunne bruge huset noget mere, fortæller Line Svendsen, der er formand for Pavillon K.

Den officielle åbning af scenekunst- og kulturhuset er sat til 13. august, men man kan allerede i de kommende dage få kulturelle oplevelser ved huset.

1. og 2. juli arrangeres en mini teaterfestival under overskriften »Fortællinger i det fri« inde i skoven ved det tidligere medborgerhus. Her vises i alt fire forestillinger fordelt på de to dage. Begge dage fra klokken 15 til 17.

- Det er et af vores medlemmer, der har fået arrangeret det, så det er endnu et eksempel på, hvad vi kan trække her til på grund af vores forskellige netværk, forklarer Line Svendsen.