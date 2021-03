Se billedserie Der er stadig presenninger på som tag, men det er kun en midlertidig løsning. Foto: Johnny R. Madsen

Realdania beder om at se en plan for hele Theisens Papirværk

Vordingborg - 19. marts 2021 kl. 10:54 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen

Det kom som en stor overraskelse for folkene bag restaureringen af Theisens Papirværk, at Rrealdania gerne vil se en plan for hele papirværket.

Det har ellers hele tiden været strategien at søge om dele af værket, fordi det vil blive en meget bekostelig affære at få det hele lavet på en gang.

Men da en ansøgning blev sendt afsted om restaurering af østgavlen, kom svaret tilbage, at Realdania vil se en plan for hele den gamle papirfabrik. Det kom bag på arbejdsgruppen, og tømrermester Søren H. Rasmussen måtte til at udarbejde et omfattende tilbud på hele bygningen, der også indbefatter en tidsplan for arbejdets udførelse.

Dermed er pengene kommet op i helt andre beløb. Når huset står færdigt, er den synkende østgavl stabiliseret, væggene er genopbygget med de gamle materialer og nye, hvor det er nødvendigt. Vinduerne er sat i, og taget står flot.

- Det koster ca. tre millioner kroner, oplyser Per Ole Schovsboe fra arbejdsgruppen.

Han tilføjer, at han har søgt så mange fonde efterhånden, så han ikke længere har tal på dem. Så hvis Realdania gør alvor at at støtte restaureringen af hele papirværket, vil det være en kæmpe lettelse for den ihærdige arbejdsgruppe, der har været i gang i seks år.

Hans oplevelse er, at det er blevet meget sværere at få penge fra fonde.

- Det er, fordi staten og kommunerne kun er interesserede i oplevelsesindustrien. Det skal være de store centre, hvor de kan få en masse folk ind. Men der er noget historie her lige rundt om hjørnet, som ingen havde set, før vi gik i gang. Papirværket er et stykke lokalhistorie, som skal bevares for eftertiden, understreger han.

I mellemtiden vil arbejdsgruppen forsøge at få en bålhytte op at stå. Indvendig skal der være et komfur og en gruekedel, og formålet er at lave en papirproduktion ud af gamle klude.

- Vi vil lave både kludepapirfremstilling, indretning af naturfitnessbane, måske shelters og lidt havebrug for at demonstrere familiernes selvforsyning gennem tiderne på Papirværket. Hvis der er krav om at bålhytten skal være åben for publikum døgnet rundt, må vi kunne afskærme komfur og gruekedel for at modvirke hærværk, siger Schovsboe,