Byggefeltet for ferieparken er blevet formindsket, og nogle af husene skal bygges i to etager. Tegning: Schmidt Hammer Lassen

Reagerer på kritik af personkreds

Det er faldet John Bengt Møller, manden bag Møns Klint Feriepark, for brystet, at medierne i denne uge har omtalt nogle af personerne i kredsen omkring ham i mindre flatterende vendinger ved at frembringe oplysninger fra deres fortid. Det drejer sig, som også omtalt i Sjællandske, om ejendomshandleren Peter Norvig (frakendt retten til at kalde sig mægler), advokaten Jens Nørskov (tidligere idømt fængselsstraf for selskabstømning) og project manager Karol Marcinkowski (tidligere sigtet men frikendt for bestikkelse i Polen).