Brugerne af rastepladsen ved Præstø Overdrev har længe savnet et toilet, men nu er det på vej. Foto: Google Maps

Rasteplads får toilettet tilbage efter næsten 10 års venten

Vordingborg - 05. juli 2021 kl. 08:32 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Det naturskønne område ved Even Sø og Præstø Overdrev får mange til at stoppe op på de to rastepladser for at nyde udsigten. I de sidste godt 10 år har bilister og cyklister dog måtte holde sig, efter kommunen valgte at fjerne det hærværksramte toilet på Even Rasteplads. Det gav en del lokale protester, og nu er kommunen klar til igen at sætte et toilet op på rastepladsen.

Politikerne har besluttet, at de 800.000 kroner, der er afsat til etablering af nye toiletter og renovering af de gamle, skal gå til en ny toiletbygning på Even Rasteplads.

Ifølge kommunens strategi- og handleplan for offentlige toiletter skulle det nye toilet først bygges næste år, fordi man i år skulle bruge pengene til et nyt toilet på Præstø Havn.

Her har man dog fået stillet et andet toilet til rådighed som offentlig toilet mod at kommunen sørger for drift og vedligehold samt rengøring fremadrettet.

Dermed er der ikke længere behov for at bygge et nyt toilet på havnen, og dermed kan man fremrykke det nye toilet ved Even Rasteplads.

- Det giver god mening, at vi får sat et nyt toilet op på den rasteplads. Vi ved, at det er savnet. Jeg tror, at det var en af de allerførste henvendelser, jeg fik, da jeg lige var blevet formand for udvalget, husker Michael Larsen (R), formand for Plan- og Teknikudvalget.

Byggeriet af det nye toilet blev godkendt på det seneste kommunalbestyrelsesmøde, men de cirka 200.000 kroner, som toilettet forventes at koste i drift vil politikerne først finde under efterårets budgetforhandlinger.