Se billedserie I årevis har man efterspurgt et nyt toilet i Vordingborg midtby, men det nåede kun at være åbent i få dage, før det blev lukket igen på grund af hærværk. Foto: Vordingborg Kommune

Ramt af hærværk efter blot fire dage

Vordingborg - 03. december 2020 kl. 10:21 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Det nåede dårligt nok at åbne, før det blev lukket igen. Nyt offentligt toilet er det seneste i rækken til at blive ramt af hærværk.

Det nye toilet, der har været efterspurgt i flere år, ankom 11. november. Det stod klar til at tage imod de første tissetrængende besøgende i slutningen af november, men efter blot fire dage måtte toilettet lukke igen.

Efter alt at dømme har en besøgende siddet oven på håndvasken. En vægt, som håndvasken ikke har været designet til at kunne bære.

- Vasken er brækket ned fra væggen. Der er tegn på, at nogen har taget ophold inde på toilettet. Der er også fundet cigaretskodder og cigaretpakker, oplyser Michael Barsøe Hansen fra kommunens afdeling for Trafik og Ejendomme.

Hærværket på det splinternye toilet kommer samtidig med, at man også på Vordingborg Station oplever store problemer med upassende opførsel.

Her er det alt fra en afbrændt skraldespand til graffiti på dørene, et overbelortet toilet og et stort hul i en væg.

- Det er ikke hver dag, men det er meget ofte, at vi oplever problemer der, fortæller Marianne Johnson, der er rengøringsleder i Vordingborg Kommune.

Efter byggeriet af den nye station, har kommunen i år overtaget rengøringen af ventesalen og toilettet fra DSB.

- Vi har rengøring alle hverdage og har måttet tilføje ekstra i weekenderne, forklarer Marianne Johnson.

- Man bliver så ked af det, når man kommer og ser de skader. Det er så ærgerligt, at der er nogen, der har så lidt respekt for det, tilføjer hun.

Kommunen er nu ved at undersøge, hvordan man kan minimere risikoen for hærværk fremadrettet.

- Lige nu og her forstærker vi vasken, så det ikke kan ske igen, og så prøver vi at være et lille skridt foran hærværksfolkene. Vi kigger for eksempel på, hvad man kan gøre, for at graffitimalingen ikke så let fæstner sig, forklarer Michael Barsøe Hansen.

- Det handler om at skabe mere tryghed for brugerne ved at gøre toiletterne mere rene og rare at komme ind på, tilføjer han.