Rambøll skal fjerne den gamle Storstrømsbro

- Vi er utroligt stolte over at have vundet dette projekt, hvor vi får mulighed for at benytte en bred vifte af vores rådgiverkompetencer inden for bæredygtighed, som i dette tilfælde tæller miljørådgivning, materialeteknologi og off-shore, fortæller Jens Christian Helbech Hede, direktør for anlægskonstruktioner i Transport i Rambøll Danmark.