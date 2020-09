Ræs i gamle biler

Der er de flotte, statelige gamle amerikanerbiler, der hver sommer bliver stillet til skue på havnen i Præstø. Og så er der de sjove, der kommer i alle nuancer, og som ejerne ikke er blege for at køre ræs i.

De sidste var mødt op i et antal på godt og vel 30, da der lørdag var dømt ræs på den bane i udkanten af Jungshoved By, hvor der normalt bliver kørt traktorræs.

- Bilerne er fra 1910 - 1940. Motor, gearkasse og bagtøj skal være konstrueret før 1948, forklarer Anders Toft om betingelserne for at deltage.

Ræset er det eneste i Danmark i år, da både arrangementerne i Nordsjælland og på Rømø ville blive for store. Den store stygge ulv i det regnestykke er coronaen, for der er stadig et forsamlingsforbud på alt over 100.