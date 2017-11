Carsten Nøhr var lige ved at komme til at bande, da valg- resultatet stadig så ud som om, at Radikale ville ryge ud af kommunalbestyrelsen. Foto: Thøger Raun

Radikalt neglebidderi

For det gamle husmandsparti kunne ikke engang trække 800 stemmer. Hvad der dog ved sidste valgoptælling viste sig heller ikke at være nødvendigt.

- Vi holdt mandatet. Andet ville også være ærgerligt, for jeg mener jo, at vi har noget godt at byde ind med, siger spidskandidaten, som er glad for ikke at skulle tegne sit parti uden for kommunalbestyrelsen de kommende fire år.