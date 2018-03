Radikal komet klar til Folketinget

- Jeg brænder for at ændre de forhold, kommunerne har til at lave ordentlig velfærd. Det kan ikke nytte noget at lave en ambitiøs skolereform uden at sende penge med ud til kommunerne. Det kan heller ikke nytte noget, at der er alt for stor forskel mellem rige og fattige kommuner, når vi alle har ret til den samme kvalitet i kernevelfærden, siger hun og tilføjer, man i stedet for at slås om de alt for få midler, der er, skal kæmpe for at ændre love og regler. Hun vil være de fattigste kommuners ven i Folketinget.