Michael Seiding Larsen fik en undskyldning. Screendump fra det virtuelle kommunalbestyrelsesmøder

Send til din ven. X Artiklen: Rådhusopbakning svinder efter mørtel- og vanddebat Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rådhusopbakning svinder efter mørtel- og vanddebat

Vordingborg - 23. december 2020 kl. 07:58 Af Michael Thønnings michael.thoennings@sn.dk Kontakt redaktionen

Det kommende rådhus nærmer sig og politikerne kan nu sende projektet i udbud, om end opbakningen er blevet mindre efter sager om varmt vand, solceller og brug af kalkmørtel. DF, Nye Borgerlige og Venstre var begrænset begejstrede, da projektforslaget for det kommende rådhus skulle godkendes. Debatten var måske ikke lang, men utilfredsheden har reduceret noget i antallet af støtter til det kommende store millionprojekt midt i byen.

Det var dog stadig et klart flertal, der sendte det færdige forslag videre, så rådhuset snarligt kan sendes i egentligt udbud, efter tilpasninger.

Borgmesteren fik dog lov at fremlægge de knaster der har været, og som flertallet er blevet enige om at ændre på.

- Der har været rejst spørgsmål omkring brugen af kalkmørtel og om at fuge udvendigt med cement - om det kan holde, sagde borgmesteren, der havde fået konsulteret rådgiverne på sagen.

- Det kræver ikke en efterfølgende fuge og vi får god stærk mur, uden vi behøver at skulle skyde fuger ind, tilføjede han.

- Men vi kan ikke stemme for, sagde Heino Hahn (NB), der havde erfaringer med københavnske bygninger, hvor man havde brugt kalkmørtel.

- Jeg har været med til at fuge meget om hvor der havde været brugt kalkmørtel. Jeg ved at rådgiverne tager forbehold og det er kommunen og skatteyderne, der betaler senere, sagde han.

- Men rundt om i landet står 70-80-årige ladebygninger med kalkmørtel. Jeg er sikker på huset står i rigtig, rigtig lang tid, mente Mikael Smed, der også fik at høre for hurdlen med temperaturen på vandet i vandhanerne, som man havde foreslået at lade være uopvarmet.

Her følte Michael Seiding Larsen (V) sig undsagt af borgmesteren, der skule have udtalt sig nedladende om den vanddebat venstremanden rejste, til trods for det siden har vist sig, at det ikke er lovligt kun at have koldt vand i hanerne. Der skal i følge arbejdsmiljølovgivningen nemlig være både koldt og varmt vand.

- Har vi trukket debatten ned? Vi tænkte på medarbejdere og bæredygtighed. Det undrede os, at rådgiverne anbefalede det, men de er så blevet klogere. Det er bekymrende, sagde han.

- Et tak for hjælpen, havde været på sin plads, for de kunne være blevet en katastrofal og dyr sag, sagde Michael Seiding Larsen.

- Du får en uforbeholden undskyldning, hvis du føler dig trådt over tæerne. Jeg er glad for vi i fællesskab har landet en vej, sagde borgmesteren, der også pegede på at højden i den kommende byrådssal er blevet tilpasset, så den ikke bliver "almindeligt stueniveau", som der var lagt bop til i de oprindelig tegninger,

Det der fik NB ud af kurs i forhold til rådhuset var dog solceller og den hældningsgrad de nu skal have. Her gled en plan om at hældningen skulle være 15 grader, nemlig ud af det nu vedtagne.

- Et svar på hvor man grader, det så skal være, har vi ikke fået, sagde Heino Hahn.

Men vedtaget, det blev det, selvom borgmesteren i først omgang glemte at medtage Enhedslisten og Alternativet, der dog bakkede op alligevel.

Nye borgerlige var imod, men DF og V undlod at stemme.

KOMMUNALBESTYRELSEN KORT

Velkommen til Lykkehus Det var kun borgmester og kommunaldirektøren, der fik lov at sidde inde i byrådssalen i sidste uge - resten af byrødderne var med fra skærme, men mødet gik fint alligevel. Det var dog Ronni Lykkehus (V) første møde, efter han afløste Kirsten Overgaard, så han fik en varm hilsen fra Mikael Smed (S).

Slagger kan give ny vej - Vi besluttede vi skulle have en ny bæredygtig daginstitution i Præstø til erstatning for to gamle, indledte borgmesteren sagen om slagger-oprensningen af den grund, hvor der skal bygges, hvor man må smide 2,1 millioner kroner, før man overhovedet kan komme i gang med at bygge.

- Der var en tendens rundt om i Danmark, at man brugt slagger som underlag og vi kan ikke have sådan noget halvgiftigt liggende, sagde han om den fejl som den gamle Præstø kommune lavede, da de - i strid med reglerne - brugte slaggerne i 2005.

- Men på borgemødet fyldte det med en tilkørsel meget. Måske man kunne undersøge, om det var muligt slå to fluer med et smæk. Måske kan man nå et godt stykke af vejen, når gravemaskinerne er i området, mente Peter Ole Sørensen (V).

- Vi har også modtaget en henvendelse fra en borger på Rugvænget om at kigge på en løsning for indkørsel fra omfartsvej. Måske kan vi slå det sammen. Vi kigger på om vi kan få det samtænkt, lød det fra borgmesteren.

Havnens solceller Det handler kun om solceller, lød det fra Poul A. Larsen (S), da der skulle behandles lokalplan for Vestehavnen, hvor man vil lave en stor solcellepark ude på vandet ud for Ore. Han gjorde samtidig klart, at det ikke er den gamle fase 5 for udbygningen man hiver ind, men at man laver en mole i samme højde som det nuværende, der vil dække solcellerne.

- Der kan være teknik - containere eller bygninger - men de bliver max seks meter høje, sagde han inden det blev sendt i høring.

Her påpegede Eva Sommer Madsen (V), at de var glade for at der kommer visualiseringer af projektet.

Og de er faktisk allerede lavet efterfølgende - om end det ser ud som om, at selve solcellerne ikke er tegnet ind.

Under alle omstændigheder er det nu i høring i otte uger og der er lagt op til et digitalt borgermøde - forventeligt i slutningen af januar.

Udenbys til Antonibakken - På den måde kan vi måske få nogen borgere udenbys fra til at bosætte sig i Præstø, mente borgmesteren, da politikerne vedtog de særlige kriterier for udlejning, som kommer for de almene lejeboliger på Antonibakken i Præstø. Her blev det besluttet at en tredjedel skal udlejes til eksterne - altså folk der er nye på venteliste til boligerne, hvor to tredjedele skal bibeholdes til i første omgang at være for dem der står internt er i Vordingborg boligselskabs system.

Billigere at bade i vådservietter Et af de tilbud de ældre kan købe på plejecentrene bliver nu billigere efter man har forhandlet sig frem til en bedre pris på blandt andet vaskehandsker og vådservietter.

- Vi ved der en vis utilfredshed med priser på serviceydelser i ældreplejen, så det er da et skridt i den rigtige retning. Vådservietterne er rigtig gode og er til borgere der ligger på det sidste og ikke rigtig kan komme bad, lød det fra Eva Sommer Madsen (V).