Rådhusbyggere ryger ofte i slagsmål med kommuner

Også i Fredensborg Kommune er samarbejdet med GVL Enterprise endt i en voldgiftssag. Her mener kommunen, at GVL Enterprise har sjusket med byggeriet af en ny skole.

Det er heller ikke altid, at GVL Enterprises aftaler med underentreprenørerne forløber gnidningsfrit. En række virksomheder har tidligere stået frem og sagt, at GVL systematisk tilbageholdt penge for opgaver, som de havde udført. En beskyldning, som GVL's direktør, Allan Hansen, ikke kunne genkende.

- Jeg er ærgerlig over, at GVL har sådan en track rekord. Omvendt har de bygget en masse uden problemer, siger Vordingborg Kommunes borgmester, Mikael Smed (S).

Borgmesteren oplyser, at man godt var klar over, at GVL Enterprise gennem årene har haft mange voldgiftssager, men at de i selve bedømmelsen ikke spillede nogen rolle.

- Ifølge udbudslovgivningen skal vi vælge den entreprenør, som scorer flest point inden for kvalitet, pris og sociale klausuler. Voldgiftssager er ikke et kriterie, siger Mikael Smed.

- Vi har ikke stillet som krav, at en virksomhed ikke må have nogen voldgiftssager. Det er ikke et ukendt fænomen på store byggerier i byggebranchen. Måske var der slet ingen af virksomhederne, som ville kunne leve op til kravet, og hvor langt skulle man gå tilbage i historikken. Vi har fulgt de gældende regler, siger Lau Svendsen-Tune.

- Vi stiller i stærkeste opstilling. Vi har oprettet et projektkontor, som nøje følger byggeriets fremdrift, siger Mikael Smed med henvisning til samarbejdet med Rambøll og Moe. De rådgivende ingeniørfirmaer skal stå for selve byggeledelsen og sammen med kommunen være i tæt dialog med GVL Entreprise.

- Vi håber og tror på, at GVL kan se en ide i at aflevere et godt kvalitetsbyggeri, som kan give dem et godt stempel i deres fremtidige færd i byggebranchen, lyder det fra Mikael Smed.

I en mail til Sjællandske skriver GVL Entreprises direktør, Allan Hansen:

- Vi har selvsagt intet ønske om en tvist, Voldgiftssager er dyre for alle involverede bortset fra advokaterne. Tværtimod ser vi frem til et rigtig godt forløb med Vordingborg Kommune, som vi har gode erfaringer med at bygge for, lyder det.

GVL Enterprise har tidligere stået for en større renovering af Gåsetårnsskolen i Vordingborg, ligesom man var med i opførslen af det nye center for job- og borgerservice ligeledes i Vordingborg.

Allan Hansen peger på, at byggeriet af det kommende rådhus er underlagt AB 18-regler, hvor der er indbygget en løsningstrappe, som hurtigt kan afklare eventuelle uenigheder. Det begynder indledningsvist med projektledere, dernæst ledelsesrepræsentanter og endelig mægling mellem parterne.

- Vi har meget store forventninger til samarbejdet og ser frem til en god, konstruktiv og løsningsorienteret proces med kommunen og dens rådgivere, lyder det fra Allan Hansen.