Planerne for det nye rådhus i Vordingborg er blevet justeret, så der nu blandt andet er sikret en større tilgængelighed. Det er dog primært nede i kælderen, at man skal finde årsagen til prisstigningen.Illustration: MOE, PLH Arkitekter og ETN Arkitekter

Rådhus rettes til: Større kælder koster mere

Vordingborg - 02. oktober 2020 kl. 08:22 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

I Vordingborg Kommune er man godt i gang med at justere planerne for byggeriet af det nye rådhus. Et byggeri, der nu ser ud til at blive en anelse dyrere end først forventet.

sammen med firmaerne bag vinderforslaget er planerne rettet til, så man blandt andet sikrer en større tilgængelighed end først planlagt.

Under arbejdet med rådhusplanerne har man blandt andet lagt vægt på Ligeværdig adgang til den kommende multisal både indvendigt i huset og ud til gaden, ligeværdig adgang til alle samtale- og mødefaciliteter i stueplan samt ramper og plateauer ved den vestlige del af facaden og mod Valdemarsgade.

På det fremtidige Valdemarstorv havde arktikterne tænkt sig at bruge slotsgrus flere steder, men de er nu ændret til en fast belægning.

Efter justeringerne i projektet er prisen for byggeriet vokset med et par millioner. Hidtil har man arbejdet med et økonomisk overslag på knap 75 millioner, men nu hedder prisen 77,5 millioner. Det holder sig dog stadig inden for den økonomiske ramme på 120 millioner kroner, som kommunalbestyrelsen har afsat til det samlede rådhusprojekt.

Årsagen til, at byggeriet nu ser ud til at blive en smule dyrere er, at der skal laves en større kælder end forventet. Man havde nemlig ikke i tilstrækkelig grad tænkt ind, at det ikke kun er normale kontorfolk, der skal flytte ind i det nye rådhus.

- Vi får folk ind fra Langebæk, der ofte er i marken i løbet af deres arbejdsdag, så vi skal sørge for, at der er ordentlige omklædningsfaciliteter. Derfor har vi brug for en lidt større kælder, forklarer borgmester Mikael Smed (S).

Med de seneste justeringer er man nu snart klar til at færdiggøre det endelige projektforslag, som skal til godkendelse i kommunalbestyrelsen idecember.

Inden da mangler en række elementer udendørs dog endnu at falde på plads. For eksempel arbejder man på at få landet en aftale med ejeren af den runde parkeringsplads ved Danske Bank i håb om at finde en fælles løsning for indretning af det fremtidige Valdemarstorv.