Hygge er en væsentlig del af oplevelsen ved Gutter Island. Fotoet er taget af Claus Vilhelmsen i 2016

Rå rockfestival på vej mod rekord

Vordingborg - 26. marts 2018 kl. 06:12 Af Thøger Raun Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Allerede før musikprogrammet er offentliggjort har flere end 500 allerede sikret sig billet til dette års festival på Masnedø, skriver Sjællandske. Festivalen ser dermed ud til at kunne melde udsolgt fjerde gang i træk, selv om antallet af billetter er øget med 200 til 1000.

- Her midt i marts har vi allerede solgt over halvdelen af billetterne, og festivalen er blevet udsolgt hvert år siden 2004, fortæller Liv Rossander, som står for billetsalget til den voksende festival og tidligere har hængt den røde lygte ud i juni.

Festivalen med det mundrette navn Gutter Island Garagerock Festival trækker i modsætning til Midsommer Festifal i Præstø de fleste gæster hertil fra København. Statistikken viste i 2016, at 70 procent af billetsalget skete i Storkøbenhavn, mens de lokale udgjorde under fem procent af publikum.

Det stemmer fint overens med musikudbuddet, som på Masnedø har en international klang,. mens den i Præstø er meget dansk.

I 2016 udvidede Gutter Island både musikprogram og teltplads, så der kunne være 800, og i år kan antallet af publikum for første gang nå til 1000.

Festivalen foregår fra 16. til og med 19. august og koncentrerer sig ifølge ledelsen om »garagerock, psykedelisk rock og beskidt skæv blues«.

Fire nye navne, der skal spille, er netop offentliggjort:

The Picturebooks, som er en tysk duo, Electric Eel Shock, der er fra Osaka i Japan, Demons fra Sverige samt DRöNS, der såmænd er fra Vestjylland.

De skal supplere det danske band The Burnouts, amerikanske The Lords of Altamont samt de tyrkiske bands Cosmic Wings og Eskiz.

Festivalledelsen bryster sig af at have fundet frem til en musikgenre, hvis popularitet afspejles af, at »det unge kulturelle lag endnu ikke har kastet deres kærlighed over den.« Festivalens formål, ud over festivalen selv, er »at fremme en forståelse af garagerocken som en intelligent og fremsynet genre.«

Dette års festival er den 10. i rækken. Det skriver Sjællandske