Havnebestyrelsen har besluttet at se bort fra et solcelleanlæg til vands på det skraverede område. Havnen ønsker dog at holde fast i den lille trekant yderst til venstre. Men det ser Radikale Venstre og SF ingen grund til.

R og SF klar til at droppe havneudvidelse

Vordingborg - 08. marts 2021

Hvad skal man overhovedet med en udvidelse af erhvervshavnen på Masnedø, når der hverken skal være solceller eller vindmøller på området?

Sådan lyder det fra Radikale Venstre og SF, der begge oplyser, at de ikke vil lægge stemmer til et forslag om at udbygge havnen mod vest i retning af strand, sommerhuse og helårsbeboliger.

- Når man ikke vil lave energi fra solceller og vindmøller, giver det ikke nogen mening at genere borgerne på Ore og dermed bryde den gamle aftale om ikke at udvide mere mod vest, siger Radikale Venstres Michael Larsen.

Han henviser til et borgermøde i 2017, hvor det blev lovet, at havnen i sit vokseværk ikke vil gå længere mod vest end den nuværende stenmole.

- Når der ikke skal være solceller, og når der heller ikke er flertal for vindmøller, må man finde en anden løsning end at udbygge mod vest, hvor der er strand og boliger, siger SF's Else-Marie Langballe Sørensen.

Justerer ned Havnebestyrelsen har selv besluttet at droppe at udvide havnen med et solcelleanlæg til vands, som skulle ligge i en lagune mod vest, og som aktuelt er i høring i et lokalplanforslag.

Det sker ifølge havneformand Poul A. Larsen efter lokale protester, og fordi der fra statens side er usikkerhed om lovligheden af projektet.

Bestyrelsen ønsker dog fortsat at udvide havnen, dog i mindre omfang. Det drejer sig om et trekantstykke ude i vandet, som skal fyldes op med jord til et areal på 35.000 m2.

Trekanten skal ligge i forlængelse af den kommende etape 4, som er en kaj på 160 meter, der er vedtaget og godkendt.

Derudover har Socialdemokratiet og Venstre, som tilsammen har overvældende flertal i kommunalbestyrelsen, meldt ud, at de ikke støtter kæmpevindmøller på havnen.

I et projektoplæg fra havnens side havde man udset, at der skulle stå en 180 meter høj vindmølle på den nye kaj og en krabat af tilsvarende størrelse på spidsen af trekanten.

- Vi kunne nok have levet med bygningen af trekanten, hvis man lavede nogle grønne energi-tiltag. Men når der hverken skal være solceller eller vindmøller, vil det bare være ren chikane, siger Michael Larsen.

Kig mod syd Såvel R som SF bedyrer, at de er yderst opsatte på, at Vordingborg Havn indfrier målet om at blive en CO2-fri havn i 2030.

Begge partier foreslår derfor, at havnen i stedet laver en udvidelse mod syd for at få plads til grønne energiløsninger.

- Der generer man ikke nogen borgere, siger Michael Larsen.

Hos Socialdemokratiet har man afvist kæmpevindmøllerne på havnen, men partiet holder fast i trekanten.

- Det gør vi, fordi den hænger sammen med økonomien i udvidelsen af etape 4, siger borgmester Mikael Smed.

Hvis der skal et flertal uden om Socialdemokratiet, kræver det, at Venstre også siger nej til trekanten.

- Vi skal lige have vendt det på et gruppemøde, lyder det fra Venstres politiske ordfører, Michael Seiding Larsen.