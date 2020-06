Hårbøllehusets Sommercafe åbner den 7. juli. Caféen venter ingen problemer med myndighedskrav i forhold til, hvor mange gæster der må være indenfor - for caféen plejer alligevel mest at finde sted udendørs. Arkivfoto: Lene C. Egeberg

Send til din ven. X Artiklen: Pyha: Sommercafé bliver gennemført Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Pyha: Sommercafé bliver gennemført

Vordingborg - 10. juni 2020 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter et usikkert forår begynder roen så småt at indfinde sig igen over det ganske land, efterhånden som nogle af corona-restriktionerne bliver lettet.

Et af de steder, hvor man med bekymring har skelet til, hvor lang tid der ville gå, før mere normale tilstande indfandt sig igen, er Hårbøllehuset - det privatejede forsamlingshus på Vestmøn. Her er økonomien nemlig i høj grad afhængig af den årlige Sommercafé, men nu kan bestyrelsen for foreningen bag huset med lettelse konstatere, at det også i år bliver muligt at gennemføre caféen.

- Vi har været ret urolige for det. Vores forenings økonomi ville være meget ringere stillet uden sommercaféen, og vi har ikke kunnet søge nogen hjælpepakker, siger kasserer Rita Nielsen, der er en af tovholderne på Sommercaféen.

Mandag blev der holdt et møde for dem, der måtte være interesseret i at deltage i år, og herefter står det klart, at caféen åbner fra tirsdag den 7. juli. Derpå kører den dagligt - minus mandage - fra klokken 12 til 17, formentlig indtil midten af august.

- Vi mangler lige det sidste af bemandingen, men vi håber at kunne fortsætte til og med 16. august, siger Rita Nielsen.

Der bliver også plads til en nyskabelse i år, idet en af de frivillige cafépassere gerne vil prøve at servere morgenmad fra klokken 8 til 11. Det kommer sandsynligvis til at ske i løbet af juli, og foreningen håber, at det vil bidrage til nogle nye kunder i butikken.

- Det bliver jo lidt anderledes i år, hvor vi ikke har alle de udenlandske turister, som vi plejer at se. Men vi satser på, at der bliver fyldt godt op med danske turister i stedet, siger Rita Nielsen, der også understreger, at caféen vil følge alle gældende coronaregler.