Den 22-årige mand fik fire måneders fængsel for hashsalg. Foto: Esben Salling/Scanpix

Artiklen: Pusher dømt for tre kg hash

Pusher dømt for tre kg hash

Når en stor narkoring bliver fanget, dømt og fjernet fra gaderne, opstår et vakuum, som hurtigt bliver udfyldt af andre aktører.

Det blev tydeligt, at han havde været i besiddelse af tre kg hash, som han distribuerede videre til andre.

Den 27. oktober slog politiet til mod adressen. De tre kg var væk, men dem havde politiet bevis for, og den unge mand tilstod også, at han havde haft hashen.

Først og fremmest 424 gram hash. Det er så meget, at det langt overstiger, hvad der kan betegnes som hash til eget forbrug. Det går ind under salgsparagraffen.

Men han havde også en digitalvægt, som næppe var til at veje mel til kagebagning, og poser og indpakning, der bliver brugt til mindre pakker hash til videresalg.

Desuden havde han 8.850 kr., som blev konfiskeret på stedet, da politiet skønnede, at han havde tjent pengene på hashhandel.

I sidste uge kom sagen for Retten i Nykøbing Falster, og her blev han idømt fire måneders ubetinget fængsel. Sagen tog ikke mere end en halv time, for tiltalte havde på forhånd tilstået alt, og det holdt han fast i i retten.