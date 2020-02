Generalforsamlingen optog ikke meget plads ved bordene i Palmehaven på Danmarks Samlermuseum. Foto: Lene C. Egeberg

Send til din ven. X Artiklen: Punktum for MønNu Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Punktum for MønNu

Vordingborg - 21. februar 2020 kl. 10:07 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der skal endnu en generalforsamling til, før det formelle er på plads, men realiteten er nu, at foreningen MønNu er tæt på at være en saga blott.

Det er konsekvensen af den ordinære generalforsamling torsdag aften på Danmarks Samlermuseum, hvor bestyrelsen måtte se sig nærmest aldeles ladt i stikken af medlemmerne, hvoraf kun et enkelt med stemmeret var mødt op.

Sammen med bestyrelse og dirigent sad man altså til et møde med 9 deltagere - otte stemmeberettigede - og det var langt under det, formand Flemming Tejmers havde sat som mål, hvis foreningen skulle fortsætte.

- Vi har jo i bestyrelsen talt om, hvor meget opbakning der skulle være i dag, for at MønNu skulle fortsætte. Min holdning er, at der skal være en vis positiv opbakning baseret på vores medlemstal på omkrig 50. Jeg havde forventet mindst 15 deltagere i mødet, og mindst fem der var villige til at deltage aktivt i bestyrelsesarbejde, men det er jo ikke tilfældet: Her er ét betalende medlem udover bestyrelse og dirigent, og derfor mener jeg, at foreningen må opløses, sagde Flemming Tejmers.

Det gav heller ikke anledning til den store debat i »forsamlingen«, hvor de otte stemmeberettigede deltagere enstemmigt stemte for en opløsning.

Beslutningen skal nu til afstemning på en ekstraordinær generalforsamling, som vil finde sted den 5. marts. Her skal der også tages stilling til, hvad der skal ske med MønNus resterende formue på godt 40.000 kroner.

Trods ensstemmigheden var det ikke uden en vis ærgrelse, at beslutningen blev truffet. Som eksempelvis udtrykt af Leif Iversen, der som formand for det tidligere Stege og Omegns Lokalråd selv har siddet i bestyrelsen for MønNu.

- Jeg stemte også for opløsning, men jeg synes, det er trist, at en paraplyorganisation som Møn Nu ikke har kunnet vinde opbakning og fået større indflydelse, for det har efter min mening været et aktiv for Møn - og jeg tror, vi kommer til at mangle det, sagde han på mødet.