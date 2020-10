Pumpe kaldt på arbejde

Det kraftige blæsevejr får vandet til at stige. Derfor er "Præstø-pumpen" kaldt på arbejde for at pumpe vand fra Tubæk Å ud i Præstø Fjord. Siden klokken 15 i eftermiddag har pumpen skyllet 800 liter vand i sekundet ud i fjorden. Det sker ved broen over Tubæk Å på Østerbro, der er afspærret for kørsel.

Blæsten sender større vandmængder fra Østersøen ind mod Præstø Fjord og videre i Tubæk Å. Under broen er der to porte, som normalt er åbne, men når vandet stiger i fjorden til 80-90 centimeter over daglig vande, lukker kommunen portene for at standse vandtilstrømningen til åen.

- Portene har været lukket i 17 timer, fortæller Ryan Jensen, holdleder for kommunens interne beredskab i Trafik og Ejendomme.

Ved Tubæk Å ligger flere ejendomme lavt, og de er dermed i fare for at få vandskader.

Ifølge Ryan Jensen er man færdig med at pumpe vand først på aftenen.