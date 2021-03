Max Pedersen fra Max?s Køreskole i Stege kører slet ikke for tiden på grund af nedlukningen. Han kan bare se på, at antallet af elever, der skal op til køreprøve vokser og vokser, og derfor blliver det endnu sværere at få elever op til køreprøve, når det hele åbner. Privatfoto

Puklen til køreprøve bliver ved med at stige

Politiet har et servicemål, der hedder, at det højst må tage 14 dage, fra en køreprøve er anmeldt, til eleven kommer op.

- Vi kører slet ikke, og vi venter på, at det hele bliver åbnet, siger formand for Dansk Kørelærer Union Sydsjælland Max Pedersen. Han er også ejer af Max's Køreskole i Stege.

Max Pedersen ved ikke, hvor stor puklen af elever, der gerne vil op til køreprøve er, for der bliver slet ikke slået prøver op for tiden.

- Før i tiden havde vi overblik over det, for da styrede vi det selv, men nu kan kørelærere fra København booke sig ind, forklarer han.

Sagen er, at der er endnu flere, der venter på at komme til prøve i København, og så tager de til Sydsjælland, Fyn eller endda Jylland og går op der.

- Forestil dig at gå op til prøve i en by, du slet ikke kender. Nogle kørelærere fylder en bil med elever, der skal til prøve og kører til f.eks. Aarhus. Højst tre ud af fem kommer hjem med et kørekort, og så bliver puklen bare endnu større, for de sidste skal jo op igen, siger Søren Skotte.