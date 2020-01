Publikumsprisen går til Fransk Forår

Formand Rasmus Evind fra Præstø Handels- og Erhvervsforening benyttede lejligheden til at takke de mange frivillige, der hvert år knokler for at få det enorme marked op at stå. Det anslås, at mellem 40-50.000 personer besøger Præstø i løbet af markedet. Han sendte også en særlig tak til de andre i styregruppen bag markedet, der i over 10 år nu har slidt for at gøre markedet til et af kommunens største events.