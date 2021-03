Handelsstandsforeningens formand, Tina Olsen, modtog sammen med næstformand Stig Larsen blomster og champagne som det foreløbige symbol på hæderen. Foto: Vordingborg Kommune

Publikum har talt: Prisen går til Steges tirsdagsmarkeder

Vordingborg - 22. marts 2021 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen

Selvom Vordingborg Kommune endnu ikke ved, hvornår eller under hvilke former Kulturpriserne 2020 kan blive overrakt, ligger det nu klippefast, at Møn har godt grund til at ranke ryggen. Ikke alene blev det tidligere annonceret, at producergruppen Møn Sessions vinder hovedprisen, så bliver det i dag også offentliggjort, at Publikumsprisen går til Tirsdagsmarkerne i Stege.

Som det ligger i navnet, er det publikum - altså borgerne - der afgør, hvem der skal have anerkendelsen. Det sker ved, at man i en periode har kunnet stemme på kandidaterne til prisen, som er sponsoreret af Møns Bank, via bankens hjemmeside, og det er altså dermed ikke en eller anden fåtallig komite, der har truffet afgørelsen, men derimod de mennesker, som de forskellige tiltag henvender sig til.

Det er også borgerne selv, der har indstillet, hvem der skal i betragtning til prisen, hvorefter fem kandidater er blevet nomineret. Tirsdagsmarkederne var efter denne indledende udvælgelse oppe imod Verdenslitteratur på Møn, havekoncerter hos Luffe Lyd på Vestmøn, Spillestedet Stars og Forældreforeningen for Præstø Børnehus.

Ikke et helt ubetydeligt felt at konkurrere mod, og på Møn er Tina Olsen, formand for Møns Handelsstandsforening, der står bag tirsdagsmarkederne, også glad for udnævnelsen.

- Vi er meget stolte af at modtage Publikumsprisen. Vi arbejder for fællesskabet, handlen og sammenholdet i vores gamle smukke købstad, og vi er glade for, at så mange - både lokale og turister støtter vores tirsdagsmarkeder. Især nu, hvor corona har forandret alting, er vi glade for, at det var muligt at gennemføre tirsdagsmarkederne - og nu ved vi i hvert fald, at borgerne også er glade for, at det lykkedes, siger Tina Olsen.

Thorbjørn Kolbo (S), formand for udvalget for Kultur, Idræt og Fritid i Vordingborg Kommune, kvitterer:

- Jeg vil gerne ønske Møns Handelsstandsforening tillykke med anerkendelsen fra borgerne. Det er dejligt, at der findes så mange engagerede mennesker i vores kommune, som formår at skabe spændende og mangfoldige kulturoplevelser og aktiviteter for os alle. Jeg vil også gerne sige tak til de øvrige nominerede og til alle de mange, som har skabt kulturoplevelser, som har samlet os i denne svære tid med corona. Derfor er jeg glad for, at vi har Publikumsprisen til at skabe fokus på de mange kulturaktiviteter og tiltag, der har fundet sted i år - trods svære odds, siger han.

Sidste år blev vinderne af Kulturpriserne 2019 hyldet på en stor fest på STARS, hvor alle var velkomne. Vordingborg Kommune håber, at det senere på året kan lade sig gøre at hylde dette års vindere. Udover hovedprisen til Møn Sessions og Publikumsprisen til Tirsdagsmarkederne, vil også fotograf Per Rasmussen blive hædret som modtager af årets Særpris.