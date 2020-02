En række tragiske sager om vold og dødsfald fik Folketinget til at oprette 150 særlige pladser til psykisk syge rundt om i landet. De er blandt andet kendetegnet ved hjemlig stemning. Foto: Thomas Olsen

Psykisk syge går amok - borgmester frygter for borgernes sikkerhed

Vordingborg - 29. februar 2020

Der bliver både råbt, truet, heilet, taget stoffer og kastet med flasker, når patienter fra De Særlige Pladser i Regionspsykiatrien på Oringe bevæger sig rundt i Vordingborg. Det får borgmester Mikael Smed (S) til at frygte for borgernes sikkerhed. Sammen med en række lokalpolitikere har han derfor skrevet et brev til Folketingets Social- og indenrigsudvalg for at få hjælp.

- Vi frygter, at det kun er et spørgsmål om tid, før der sker en større ulykke i byen, lyder det i brevet.

- De udgør en alvorlig trussel for mange mennesker i Vordingborg by, som ikke har nogen forudsætning for at håndtere sådanne alvorlige situationer, siger Mikael Smed.

Han har derfor sammen med Udvalget for Social og Psykiatri og Alternativets Ann Busch henvendt sig til Folketingets Social- og indenrigsudvalg for at få hjælp.

- Så syge patienter bør efter vores opfattelse skærmes for både sig selv og for andre, lyder anbefalingen fra Mikael Smed og kompagni.

Det var en række tragiske sager om vold og dødsfald på bosteder og forsorgshjem, som fik Folketinget i 2017 til at oprette 150 nye særlige pladser til psykisk syge borgere rundt om i landets regioner.

Siden sommeren 2018 er der blevet åbnet 23 pladser på Oringe i ombyggede lokaler, hvor der er lagt vægt på mere hjemlige rammer.

Beboerne kan gå frit omkring, og de er selv med til at lave mad, handle, vaske tøj, ordne have og gøre rent.

Men De Særlige Pladser har ifølge borgmesteren ikke ændret patienternes adfærd.

- Baggrunden for at oprette De Særlige Pladser var netop at forhindre overgreb på opholdssteder og bosteder. Nu er der en hel by, som hver dag er i fare, lyder det fra Mikal Smed.