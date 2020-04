Psykiatrisk akutmodtagelse lukker: Ni ansatte smittet med corona

Der er udbrudt smitte blandt ni medarbejdere på Den psykiatriske akutmodtagelse i Vordingborg, og derfor er der midlertidigt blevet lukket.

- Vi er ved at få undersøgt alt personale for at få et overblik over, hvordan det ser ud, siger Søren Bredkjær, der er vicedirektør i psykiatrien i Region Sjælland til DR.

Patienter, der er på akutmodtagelsen, vil blive flyttet til andre afdelinger, og alle afdelingens 40 medarbejdere skal testes.