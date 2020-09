Provst Mette Magnusson har holdt møde med repræsentanter for Stege Menighedsråd, præsterne og personalet ved kirken. Arkivfoto: Poul Poulsen

Provsten er gået ind i Steges kirkesag

Vordingborg - 05. september 2020

Der skal arbejdes på kommunikationen, og man skal blive bedre til at omgås hinanden i en god og ordentlig tone.

Det er i opsummeret form nogle af de opgaver, provst Mette Magnusson har givet til menighedsråd og ansatte ved Stege Kirke, efter at hun i denne uge havde repræsentanter for alle involverede i kirken til en fælles samtale.

Det skete som reaktion på den senere tids uro i kirken, som i sidste uge kulminerede - i hvert fald set fra provstens stol - da sognepræst Lene Skov Opsahl blev sygemeldt på ubestemt tid på grund af fysisk og psykisk overbelastning.

For mens det øvrige personale ved kirken sorterer under menighedsrådet, så er det provsten, der er nærmeste chef for præsterne.

- Jeg går altid ind i det, når jeg får en sygemelding fra en præst, og især når jeg ved, at det ikke er fordi, man har fået en virus, siger Mette Magnusson.

Hun ønsker ikke at udtale sig yderligere om Lene Skov Opsahls situation, men hendes intervention omfatter altså også andre ved kirken.

- Jeg har haft et møde med repræsentater fra menighedsrådet, kirkebetjeningen og præsterne, og vi skal have et opfølgende møde senere. Vi har lavet aftaler om nogle ting, der skal arbejdes på, blandt andet bedre kommunikation, som jeg så håber, man vi holde sig til, siger Mette Magnusson.

Det siddende menighedsråd, som tilsyneladende er der, den dårlige stemning er opstået for siden at sprede sig til personalet, skal kun fortsætte indtil den 29. november, hvor et nyt råd tager over. Der er opstillingsvalg til det kommende menighedsråd den 15. september, og mens størstedelen af det nuværende menighedsråd allerede har meldt ud, at man ikke ønsker at fortsætte, er der også nye kandidater, der er ved at være klar til at offentliggøre deres ønske om at stille op.

Under alle omstændigheder ser det altså ud til, at der vil være stor udskiftning i det menighedsråd, der tager over med udgangen af november, og derfor kan det være begrænset, hvor meget en intervention fra provstens side kan nå at udrette. Ikke desto mindre ser Mette Magnusson det som sin pligt at træde til.

- Når jeg kan se og høre, at tingene ikke fungerer, så går jeg ind i det. Jeg ved ikke, om det her kan løses, vi arbejder på det, men det skal i hvert fald være sådan, at man kan gå på arbejde uden at blive syg af det, siger Mette Magnusson.