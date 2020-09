Se billedserie Det er mindre væsentligt for kirken, om konfirmationerne ligger i 7. eller 8. klasse, siger provst Mette Magnusson. Hun nedsætter nu et udvalg og inviterer repræsentanter fra kommunen til forhandling. Foto: Lars Christensen

Provst føler sig hængt ud: Kræver en undskyldning

Vordingborg - 01. september 2020 kl. 05:10 Af Nina Lise Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Beskyldninger om magtfuldkommenhed og overformynderi fløj gennem byrådssalen, da kommunalpolitikerne i Vordingborg i sidste uge diskuterede, hvornår de unge skal konfirmeres.

Provst Mette Magnusson fik skyld for at have afvist at ville drøfte placering af konfirmation og konfirmandundervisning med kommunen. Det får hende nu til at fare i blækhuset.

I et åbent brev til borgmester Mikael Smed (S) og kommunalbestyrelsen slår hun fast, at hun har givet udtryk for sine holdninger overfor to af kommunens embedsmænd, men at hun ikke er blevet inviteret til en drøftelse.

- Det kunne naturligvis være interessant at få at vide, hvorfra kommunalbestyrelsen har fået den idé, at jeg skulle afvise en drøftelse - om ikke andet kunne det måske være interessant for borgmesteren og kommunalbestyrelsen selv at finde ud af, hvem der i deres egne rækker finder på sådanne usandheder, lyder det fra Mette Magnusson.

- Ligesom det ville klæde både borgmesteren og formanden for BUF-udvalget at give mig en undskyldning, fordi de offentligt hænger mig ud som én, der afviser en drøftelse om et relevant emne. Det ville jeg da aldrig gøre, fortsætter hun.

Til Sjællandske siger borgmester Mikael Smed (S), at han ikke umiddelbart har nogle kommentarer.

- Det er ikke noget, jeg mener vi skal diskutere gennem pressen. Jeg imødeser gerne en dialog, hvor vi får talt det igennem og får afklaret de misforståelser, jeg tror der er på begge sider, siger Mikael Smed.