Protestgruppe får afvist klager over biogasanlæg

- Det er nok lidt vanskeligt at sælge på grund af biogasanlægget. Folk bliver skræmte, og det er også forståeligt nok, siger Martin Lyder Andersen, inden han retter kritik mod politikerne i kommunalbestyrelsen, der i marts 2019 sagde ja til Nature Energys ønske om et biogasanlæg to kilometer syd for Køng.