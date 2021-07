Sommerhusudstrykningen ved Ulvshale har ligget i dvale, siden finanskristen satte ind, men er nu genoplivet med nye ejere. Foto: Lene C. Egeberg

Prøver lykken igen med kriseramt udstykning

Vordingborg - 07. juli 2021 kl. 19:00 Af Lene C. Egeberg

Sommerhusmarkedet på Møn blev stort set støvsuget sidste år, da coronakrisen fik københavnere i hobetal til at søge ud på landet til den friske natur under åben himmel - og efterspørgslen er stadig stor.

På den baggrund gør ejerne bag en sommerhusudstykning i Ulvshale, som ellers længe har ligget i dvale, nu et nyt forsøg på at få de i alt 55 huse solgt, hvilket skal ske gennem Home i Stege.

Sommerhusgrundene ligger på et areal på hjørnet ved Ulvshalevej og Hovedskovvej, og efter første åbent hus-arrangement, som fandt sted i midten af maj, er fire af grundene nu solgt, oplyser Michael Stender fra Home i Stege.

- Og der er flere andre, der er i tænkeboks eller i banken for at skaffe finansiering til et byggeri, siger han.

Udstykningen i Ulvshale blev oprindelig lavet omkring 2006, og salgsprocessen var ifølge Michael Stender helt klar til at blive skudt i gang, da finanskrisen så ramte.

- Der blev faktisk også handlet et par grunde dengang, men så gik selskabet bag konkurs og blev opkøbt af nogle andre, som så lagde grundene i skuffen for at vente på bedre tider, så de igen kunne handles. Så kom coronaen, hvor alle ville ud af København, og så sagde ejerne, »Nu er det nu«, fortæller han.

Projektet blev hevet op af skuffen igen, og Home i Stege løb med mægleropgaven for et par måneder siden.

Siden har man forberedt udbuddet af grundene og istandsat en naturlegeplads, der følger med, men som efter de 15 års stilstand også var blevet noget slidt.

- Den anbefalede vi, at man fik sat i stand, inden vi fik videre. Det er vigtigt, når man kommer til området, at man får et godt førstehåndsindtryk, så man også stoler på, at ejerne gør, hvad de siger, de vil gøre, når der skal lægges veje og kloakrør ind, siger Michael Stender.

Priserne på grundene starter på 499.000 kroner for de billigste på 1200 kvadratmeter og stiger til 795.000 for de dyreste, som er lige under 1600 kvadratmeter. Men der er inden for arealet stadig stor forskel på grundene.

- Der er en kæmpe højdeforskel, hvor terrænnet falder 14 meter fra den ene ende af udstykningen til den anden, så i den høje ende kan man faktisk kigge over trætoppene og ane vandet. Det er fedt at have så stor variation i det, man kan udbyde - det er ikke bare en pløjemark med 55 ens grunde, siger Michael Stender.

Der er nyt åbent hus den 10. juli klokken 11-14, og Michael Stender er fortrøstningsfuld ved udsigten til at få afsat nogle flere af grundene, der bliver udbudt til salg i mindre portioner for ikke at drukne markedet.

- Vi oplever, at tendensen med den store interesse, der har været for sommerhuse, fortsætter. Det virker som om, at der er sket et skred i værdierne, hvor folk tænker mere over nærhed og tid og sætter pris på at kunne komme hurtigt i sommerhus, når det er weekend. Vi oplever i hvert fald ikke mindre efterspørgsel på sommerhuse, nu skal vi bare have fortalt køberne, at man også kan overveje en byggegrund, siger Michael Stender.