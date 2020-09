Se billedserie Tomandshæren Tripler Dance var de første til at underholde. Foto: Claus Vilhelmsen

Send til din ven. X Artiklen: Prøve på de unges station Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Prøve på de unges station

Vordingborg - 06. september 2020 kl. 17:14 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vordingborg Stationsbygning tog lørdag hul på at blive en bygning for de unge. Local Vida, som kommunen har hyret i et år til at udvikle kulturen på bygningen til gavn for de unge, arrangerede, hvad man kan kalde for en prøve.

Bygningen blev proppet med initiativer, der kunne tænkes at blive en del af de unges kulturliv på stedet. Der var billedkunst ved Billedskolen i stuen og foredrag og debatter. På førstesalen huserede Filmfabrikken og Maker Space, som er en del af Vordingborg Bibliotekerne. Og udenfor var der optrædener bl.a. af det lokale tomandsband Tripler Dance.

- Det, der sker i dag er en præsentation af, hvordan huset kan komme til at blive i fremtiden, men det er kun et forslag, siger direktør i Local Vida Jesper Koefoed-Melson og fortsætter:

- Kommunen har fået penge af Real Dania til at udvikle huset fysisk, mens vi har fået penge af kommunen til at udvikle kulturen i huset i et år.

På førstesalen sidder leder af Filmfabrikken Judith Breuning og instruktør og lærer August Aabo. De kunne godt tænke sig at lave et filmværksted i stationsbygningen.

- Man kunne godt forestille sig, at nogen ville lave et filmværksted her, hvor de unge selv kører showet, men med hjælp fra os.

August Aabo har været med hele vejen fra at lære et kamera at kende på Filmfabrikken til at blive en lovende instruktør.

- Det kunne være spændende for unge at møde sådan en som ham, som stadig er ung, men kan så meget.

- Jeg kan stadig huske, hvordan det er at begynde, siger August Aabo.