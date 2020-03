Privatskole kører ufortrødent videre

Det viser sig, at eleven, der er årsag til at Svend Gønge Skolen er lukket, har en søster, der går i Præstø Privatskole.

Ud over det nævnte forældrepar er der også et andet forældrepar med børn i Præstø Privatskole, som har taget coronavirussen med hjem efter en skiferie i Tyrol. Her er der tale om to børn, som ligeledes ifølge Henrik Kjøller er symptomfrie.