Privatskole følger trop med lukning

Fra på mandag holder skolen derfor lukket i to uger. Indtil da har man et nødberedskab.

- Der vil være voksne til stede til at passe de børn, som ikke har mulighed for at være hjemme. Det er kun en pasnings-ordning, ikke undervisning, siger Henrik Kjøller, der foreløbigt forholder sig til de næste 14 dage.