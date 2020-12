Privatfester lukker gymnasium

Såvel Jakob Stubgaard som ZBC's rektor, Ann Decroix, appellerer til forældrene om ikke at lægge hus til fester.

- Alle har et ansvar, siger Ann Decroix.

Begge rektorer ærgrer sig over, at uddannelserne nu bliver ramt af coronasmitten, når de daglige forholdsregler mod den ondsindede virus virker. Alligevel afviser Jakob Stubgaard, at han vil tale med store bogstaver til de festglade elever.

- De ved godt, at de har dummet sig, siger Jakob Stubgaard.

På ZBC har Ann Decroix fået bekræftet, at der i øjeblikket er 13 elever og en enkelt ansat, der er smittet med coronavirus.

- Det er fra sociale begivenheder, siger Ann Decroix, der håber, at der er tale om en lærestreg.

- Vi må tro på, at eleverne fremover er i stand til at agere forsvarligt, siger hun.

Ann Decroix oplyser, at ZBC holder lukket frem til og med tirsdag i næste uge.

- Onsdag starter vi en frisk, lyder det fra Ann Decroix.

Om det også gælder Vordingborg Gymnasium er endnu uvist.