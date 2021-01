Foto: Michael Thønnings

Private institutioner skal ikke frygte lukning - endnu

Vordingborg - 03. januar 2021 kl. 13:10 Af Michael Thønnings michael.thoennings@sn.dk Kontakt redaktionen

Flere krav til ansattes uddannelse i lokale private institutioner og et landspolitisk forbud mod at oprette nye. Det er ikke let, at være privat institution.

De private institutioner er under pres - både lokalt og fra regeringens side. Og der kan være mere i vente.

- Men der er ikke nogen der behøver at frygte at vi kommer efter dem. Vi går ikke ud med sanktioner, siger Mette Gerdøe Frederiksen (Ø), fra kommunalbestyrelsen.

Forslaget om at øge andelen af uddannede pædagoger i private institutioner kommer fra hende og har været op mod et år undervejs, inden det blev vedtaget i sidste måned.

- Reglerne har været sådan før, men de blev ført tilbage til 30 procent i forrige periode. Det er så det vi gør op med nu, siger Mette Gerdøe, der selv er uddannet pædagog og arbejder for BUPL (fagforeningen for pædagoger, red.)

- Der er jo tale om mennesker der går på seminariet og tager en uddannelse, hvor de lærer at være sammen med børn og læse børns behov. Det er ikke noget alle kan, siger hun om kravene med 50 procents uddannede, som umiddelbart har været gældende for de kommunale institutioner i nogen tid, mens det altså nu også gælder for de private.

Hun køber ikke præmissen om at man med andre erfaringer kan være lige så god - ellers bedre - til at passe børn, som en der er uddannet pædagog.

Så en uddannet pædagog er altid bedre end eksempelvis en, der har erfaring som dagplejer?

- Det er jo meget sort/hvidt, men i udgangspunktet, ja, Der kan naturligvis findes pædagoger, som måske skulle have valgt et andet job. Men der er en kvalitet, der ikke kan sidestilles, siger Mette Gerdøe, der mener at det er rimeligt at man stiller til krav, når man også modtager offentligt tilskud, men at de private ikke skal ud og fyre folk, for at leve op til kravene.

- Der kommer ikke sanktioner, men der skal laves en plan. Det kan sagtens være man har en ansat man er glad for, som ikke er uddannet, men så skal man bare lave en plan om, at når vedkommende går på pension, eller der skal ansættes igen, så er det en stilling som uddannet pædagog, man slår op, siger hun og understreger at man altså sagtens kan køre videre som nu, hvis man lave en plan for at leve op til kravene.

Landspolitikere vil lukke

Politikerne på Christiansborg, er dog knapt så tilgivende og her er man gået så langt, at man fremover vil lave te forbud mod at lave nye private institutioner - angiveligt fordi man mener at nogen trækker "store overskud ud".

- Men det er primært noget som Jacob Mark fra SF har haft som en mærkesag. Det er ikke groet i vores baghave, siger Kathrine Olldag (R), der er folketingsmedlem og fra Vordingborg.

- Jeg har stadig tilgode at se en privat institution, der er en decideret "cash-cow" - de er primært drevet at ildsjæle, siger hun og påpeger at stoppet for private institutioner er en udløber af aftalen om minimumsnormeringer, og at man netop har fået det formuleret, så det stadig vil være muligt at lave private institutioner, såfremt de er fonds- eller foreningsejede - altså selvejende institutioner, mens det er de helt private, der forbydes.

- Men dem der allerede er, bliver ikke lukket. De kan fortsætte, siger Kathrine Olldag.

- Formen på aftalen skal landes på den gyldne middelvej, så vi ikke bremser det frie private initiativ, tilføjer hun.